Bordighera. Sabato 29 dicembre, alle 16, si terrà presso il museo “Clarence Bicknell”, in via Romana 39, il tradizionale incontro di fine anno per lo scambio degli auguri tra i soci e gli amici del museo e dell’istituto di Studi Liguri.

In tale occasione verrà presentato il nuovo numero della Rivista di Studi Liguri (annate 80-81) che costituisce la pubblicazione più internazionale e prestigiosa edita dall’istituto, con scambi attivi con oltre 300 biblioteche, musei, istituti culturali, soprintendenze nazionali e internazionali.

Il volume contiene contributi sull’archeologia del paesaggio, sulle statuette fittili provenienti dagli scavi 1951-1954 di Nino Lamboglia nella colonia romana di Tindari in Sicilia, oltre ad articoli su ceramiche e materiali di età romana, nonché studi di carattere storico-epigrafico riguardanti l’Italia nord occidentale.

Al termine della presentazione, Sara Chierici del Polo Museale della Liguria – Area archeologica di Ventimiglia Nervia e componente del consiglio direttivo della sezione di Sanremo dell’istituto internazionale di Studi Liguri, interverrà sui piccoli oggetti della vita quotidiana da Albintimilium (Ventimiglia). Qualche esempio, che costituisce uno degli articoli pubblicati sulla rivista. Seguirà rinfresco.

Per informazioni: Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, in via Romana 39, 18012 Bordighera, tel. 0184.263601.