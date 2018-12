Imperia. Circa 400 persone hanno affollato questo pomeriggio il primo piano di Palazzo Civico per gli auguri di Natale del sindaco Claudio Scajola. L’evento – aperto ad amministratori e dipendenti di Comune, Go Imperia, Amat e Seris, oltre che ai rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato ad “Aspettando il Centenario” – ha visto un breve saluto del primo cittadino in Sala Consiglio, seguito da un momento di convivialità.

“È stata un’occasione per stare a contatto con colleghi e collaboratori”, ha dichiarato il sindaco. “Al di là delle polemiche, che sono il sale della vita pubblica, ciascuno con le proprie competenze è indispensabile per governare bene e far crescere la città, che deve essere l’obiettivo di tutti. Il momento non è semplice, ma piangersi addosso è inutile. Serve rimboccarsi tutti insieme le maniche”.

“L’autorevolezza nel governare – ha aggiunto Scajola - non va confusa con la mancanza di ascolto delle esigenze altrui. Credo che il Palazzo Comunale debba essere un luogo di confronto, aperto anche verso l’esterno. In questo senso, è stato molto bello vedere i bambini imperiesi in questi mesi affollare la Sala Consiglio per imparare la storia del nostro affresco”.