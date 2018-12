Giochi, nel 2017 cala la spesa in Liguria: scende a 454 milioni di euro (-6%)

Genova. Scende a 454 milioni di euro la spesa per i giochi in Liguria nel 2017, in calo del 6% come risulta dall’elaborazione fatta da Agipronews sui dati pubblicati nel Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sugli apparecchi da intrattenimento – New Slot e Vlt – la spesa è stabile a 297 milioni di euro, dato identico anche per lotterie e gratta e vinci a 48 milioni, per il Lotto la spesa è stata da 58 milioni (in calo sugli 88 milioni del 2016).

Sulle scommesse sportive la spesa sale invece a 13 milioni di euro, a cui si aggiungono 3 milioni di scommesse virtuali, eventi che si trovano sui terminali delle agenzie o sul web. Il SuperEnalotto registra un totale da 20 milioni, sono 11 milioni per il Bingo e 3 milioni per l’ippica.