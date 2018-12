Sanremo. Con l’inizio del 2019 riprende anche l’attività della Ginnastica Riviera Dei Fiori.

“A gennaio prove gratuite di trampolino elastico, una disciplina molto divertente per tutti, bambine e bambini di ogni età. Venite a provare! - fa sapere la Ginnastica Riviera Dei Fiori sulla sua pagina Facebook – Siamo al Polo Sportivo Mercato dei Fiori di Bussana (ex sede del Moac). Per info contattare 3291406789″.