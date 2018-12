Furti al Casinò di Sanremo, si è aperto il “processo bis” per ex croupier e controllore

Imperia. Si è aperto oggi, davanti al giudice monocratico Massimiliano Botti, il “processo bis” sui presunti furti, nel 2011, ai tavoli verdi del Casinò di Sanremo, con la costituzione di parte civile del Casinò stesso, la cui immagine è difesa dall’avvocato Alessandro Mager.

La vicenda risale al gennaio 2011, quando i dipendenti del Casinò vennero arrestati in un blitz della polizia postale. A incastrare gli operatori del gioco le riprese di alcune telecamere.

Nel corso dell’udienza, il giudice ha affidato allo studio Tarricone di Torino il compito di trascrivere le intercettazioni telefoniche, dopodiché il processo è stato aggiornato all’11 marzo del 2019.

Dopo che nell’ottobre del 2017 era stata riscontrata una incompatibilità del giudice Laura Russo, il processo dovette ripartire da zero. Dei sei imputati, tre hanno seguito il rito ordinario. Si tratta dei croupier Giuseppe Caruso (3 anni e 2 mesi, in primo grado) ed Emiliano Cappello (3 anni) e il controllore comunale, Giuseppe Ricca (3 anni e 6 mesi). I croupier Andrea Baracchini (4 anni) e Luigi D’Armi (3 anni e 8 mesi) avevano invece scelto di patteggiare, mentre Stefano Covatta (3 anni), ha chiesto la messa alla prova. Per quest’ultimi tre la posizione è stata, dunque, stralciata.