Fuga dell’attentatore di Strasburgo: ripristinati i controlli alla frontiera di Mentone in direzione Italia

Mentone. Disagi e code per chi fa ritorno in Italia arrivando dalla Francia. Secondo quanto riporta France Info, a causa della fuga dell’attentatore Cherif Chekatt che ieri sera ha sparato sulla folla a Strasburgo provocando la morte a due persone, il ministero dell’Interno d’oltralpe avrebbe scattare da questa mattina l’ “Alerte Vigipirate” su tutto il territorio nazionale, intensificando i controlli alle frontiere e all’interno delle città.

Dalle 10 di stamattina infatti, la polizia di frontiera francese ha ricevuto l’ordine dal ministero dell’Interno di controllare tutti i veicoli in uscita dal paese al fine di sventare la fuga del terrorista. Rispetto ai controlli che vengono effettuati ai veicoli che entrano in Francia, con questa nuova operazione vengono controllati tutti i veicoli senza alcuna esclusione, cosa che nel senso opposto, cioè entrando in territorio francese avviene solo controllando in maniera casuale.

Il nuovo presidio in frontiera sta creando nelle ore di punta lunghe code sull’Avenue Porte de France di Mentone Garavan in direzione Ventimiglia.

Foto da France Info