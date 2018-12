Francesca Ferrara vincitrice di “Sanremo canta Napoli” ospite al “Festival New Generation”

Sanremo. Dopo la vittoria di “Sanremo Canta Napoli” tenutasi nella città dei fiori nel mese di settembre, l’artista Francesca Ferrara in arte Pacha, che si è aggiudicata la vittoria con il brano “Abbracciami”, testo scritto da Giuseppe Donniacuo, musica e arrangiamenti di Piero del Prete, vola a Napoli come ospite per il “Festival New Generation” che si terrà in questi giorni nella capitale partenopea, con la direzione artistica di Massimo Abbate.