Fognini scalda la racchetta a Miami, il campione armese si prepara alla nuova stagione ATP

Fabio Fognini si appresta ad iniziare la nuova stagione nel circuito ATP. Il tennista di Arma di Taggia prosegue la sua preparazione in quel di Miami, sede abituale della sua off-season.

Il Fogna arriva da un 2018 esaltante, in cui è riuscito a vincere ben tre tornei ATP. Due vittorie si sono concretizzate sull’amata terra, a San Paolo in Brasile e a Bastad in Svezia.

L’ultima, e forse la più bella, è arrivata a Los Cabos, sul cemento, dove ha sconfitto l’attuale n.5 del mondo Juan Martin Del Potro. Quest’ultimo successo gli ha permesso di tornare al suo best ranking, n.13, già raggiunto nel 2014.

L’obiettivo ora per il ligure è tagliare il nastro di quell’agognata top ten che manca dai tempi di Panatta e Barazzutti, issatisi rispettivamente al n.4 ed al n.7. Il traguardo non è così distante se si pensa ai progressi(soprattutto mentali)fatti da Fabio negli ultimi dodici mesi.

Fognini, infatti, ha dimostrato di saper gestire meglio i momenti di massima tensione e di non perdersi dietro ad inutili polemiche le quali l’hanno accompagnato durante tutto l’arco della sua carriera togliendogli non poche energie.

Se Fabio riuscirà a proseguire su questa strada ha tutte le armi per battere i migliori, in special modo sulla terra, superficie su cui ha già sconfitto il migliore della storia, ovvero Rafael Nadal.

La stagione è alle porte e tutt’Italia è vogliosa di spingere il n.1 italiano verso traguardi sempre più prestigiosi.

Ad Maiora Fogna!