“Film, Spettacoli… Dietro L’angolo”, nuova finestra sul cinema by Simone Caridi

Partirà domani 6 dicembre dalle 15 alle 16 il nuovo programma di R24 “Film, Spettacoli… Dietro L’angolo” condotto dal filmaker sanremese Simone Caridi.

La scelta del giovedì per andare in onda sulle frequenze di R24Radio è strategica, infatti il programma vuole dare consigli sui i film in uscita al cinema nella settimana e sugli spettacoli che nel weekend potremmo vedere “dietro gli angoli” della nostra bellissima provincia.

“Spesso pensiamo che non succeda mai nulla nella nostra provincia, ma in realtà non è così - spiega Simone Caridi. C’è tutto un mondo di iniziative, anche di alto livello, di cui spesso non riusciamo semplicemente a venirne a conoscenza. Spero di riuscire a raccontare quello che succede nel Ponente, a creare una piccola “rete” di informazione e a fornire un utile strumento a tutte le persone in ascolto”.

Nella prima punta del giovedì ci sarà un ospite speciale, l’autore televisivo Paolo Fittipaldi che parlerà del suo ultimo libro “Vorrei un tatuaggio”.