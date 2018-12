Imperia. Nella serata di lunedì 3 dicembre l’Associazione “Imperia Insieme” si è ritrovata a cena con amici, simpatizzanti, assessori e consiglieri comunali del gruppo per cogliere, con l’occasione, l’importanza di un reciproco scambio di auguri in prossimità delle prossime feste natalizie.

“La cena è stata un momento per condividere fra tutti, insieme ai nostri rappresentanti nell’Amministrazione comunale, gli obiettivi del lavoro svolto e consolidare un importante momento di socializzazione in amicizia e allegria. Si è arrivati alla fine di un anno pieno di impegni che stiamo rispettando e che hanno come obiettivo il bene e la crescita della nostra città.

Ci troviamo a superare un momento difficile in cui bisogna dare un significato ai valori per noi più importanti e a ognuno spetta questo compito per essere partecipi al cambiamento. Le festività natalizie sono un momento di riflessione rivolto alle persone rimaste indietro, alle famiglie, alle persone anziane, e a tutti quelli che soffrono in vari

modi.

Questi sono principi che noi come associazione vogliamo avere presenti nelle nostre scelte amministrative e politiche, per portare risposte concrete ai bisogni della nostra comunità, creando occasioni di socializzazione, di sviluppo culturale e di sostegno solidali.

Siamo partecipi convinti del “Progetto Scajola Sindaco” a cui va il nostro ringraziamento e impegno leale, consapevole delle difficoltà che dovremmo intraprendere nell’amministrare la nostra città. La nostra associazione è attivamente partecipe ai bisogni dei cittadini, presente sul territorio a stretto contatto con la gente, perché siamo e saremo in questi anni l’anello di congiunzione tra i cittadini e il nostro impegno nell’amministrazione.

Un ringraziamento particolare va a chi ci ha sostenuto e a chi ci sostiene permettendoci di essere parte attiva nella nostra città, tramite i nostri rappresentanti nell’Amministrazione comunale” – afferma l’Associazione Imperia Insieme.