Ferrovia Genova-Savona-Ventimiglia, per Legambiente è nella top ten delle peggiori d’Italia

Cattive notizie per i residenti e per i turisti che visitano la provincia di Imperia. Magari in treno. Sì, perché l’annuale rapporto stilato da Legambiente sullo stato delle reti viarie e ferroviarie italiane, descrive la strada ferrata Genova-Savona-Ventimiglia come la nona linea peggiore d’Italia, preceduta dalla Campobasso-Roma e seguita dalla Bari-Corato-Barletta.

Il dossier si chiama “Pendolaria 2018” e così descrive la sopracitata ferrovia: “Per chi frequenta i 147 km di questa linea ferroviaria continuano le criticità e proteste. Il materiale rotabile non risulta assolutamente in grado di soddisfare le richieste dei pendolari e dei turisti.

Anche sulla puntualità dei treni piovono lamentele, ma i pendolari lamentano soprattutto convogli vecchi, con sedili rattoppati, bagni sporchi e maleodoranti specialmente in estate. Ed al contrario nei periodi più freddi i pendolari vedono il passaggio di “treni-frigorifero” con carrozze al ghiaccio perché il riscaldamento spesso risulta guasto”