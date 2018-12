Federica Aime rappresenta lo Judo Club Vallecrosia ai Campionati Italiani under 15

Vallecrosia. Il 2 dicembre ad Ostia (RM) si sono svolti i Campionati Italiani Under 15. Il Judo Club Vallecrosia ha partecipato con una sua atleta Federica Aime.

“Federica, alla sua prima esperienza in campo nazionale, pur non ottenendo risultati apprezzabili, si è approcciata alla gara con grande determinazione. Un po’ il cambiamento di categoria, un po’ l’emozione non hanno permesso a Federica di potersi esprimere come di consueto e quindi di ottenere i risultati sperati.

E’ stata comunque una bella prova, sicuramente un bagaglio d’esperienza utile alla giovanissima atleta per affrontare nuovi appuntamenti agonistici” – fa sapere il Judo Club Vallecrosia.