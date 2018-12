Famiglia distrutta in un incidente sulla A10. Alla sbarra per omicidio colposo il padre e un camionista

Imperia. Si è aperto venerdì in Tribunale il processo per omicidio colposo a carico di un 37enne imperiese, Maurizio Creazzo,ed un camionista francese, il 31enne Mehedi Istiquam.

Tutto ruota attorno alla morte della 33 enne francese di Mentone Laurie Porro (moglie di Creazzo) avvenuta durante un terribile incidente autostradale il 22 marzo del 2016. L’auto sulla quale era passeggera, condotta dal suo compagno, aveva tamponato un camion nella galleria Costairanera, sulla A10 in direzione Genova.

A bordo della vettura – una Renault Espace – c’erano anche i figli della coppia: una bambina di 7 anni, una di 10 mesi e un bambino di 5 anni. Tranne la neonata, tutti i sopravvissuti avevano avuto bisogno delle cure mediche.

Gli agenti della stradale avevano lavorato tutta la notte ed era emerso un nuovo particolare: in sostanza un terzo mezzo, un camion francese stava sorpassando il camion condotto dallo spagnolo che non si capisce ancora per quale motivo abbia ridotto la velocità venendo così tamponato dall’auto con a bordo la famiglia di francesi.

Il sorpasso tra i due camion sarebbe dovuto ad una lite tra i due camionisti e al momento del sinistro, il francese avrebbe proseguito la sua corsa, probabilmente non accorgendosi di nulla, mentre lo spagnolo è rimasto fermo in galleria.

Creazzo, che oltre ad essere imputato si è anche costituito parte civile contro il francese, è difeso dall’avvocato Luca Ritzu.