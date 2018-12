Elezioni amministrative, Galluccio: “Fratelli d’Italia sarà insieme a Lega e Forza Italia per Ventimiglia”

Ventimiglia. “Fratelli d’Italia sarà insieme a Lega e Forza Italia alle prossime elezioni amministrative unita in una grande alleanza per Ventimiglia”. E’ quanto dichiara il segretario cittadino Francesco Galluccio con il sostegno del coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci.

“Si vedranno modalità, scelte dei candidati e strategie di coalizione che riservino la centralità dell’azione politica alla città e a chi la vive senza protagonismo individuali ma esclusivamente interessi collettivi! Prima il territorio e i Ventimigliesi – continua - Anche a Ventimiglia il centrodestra ha rimarcato la volontà e la necessità di essere uniti e coesi con coerenza e senza pari dignità di tutte le forze in campo!.

Programma prima e candidato sindaco saranno scelti insieme senza corse in avanti di nessuno tra coloro che garantiscano i migliori risultati per Ventimiglia! Porte aperte anche alla collaborazione con organizzazioni civiche purché siano in sintonia con la voglia di riscossa di Ventimiglia! Per Fratelli d’Italia saranno punti fondamentali del programma: la chiusura del centro provvisorio immigrati al parco Roya e la lotta all’abusivismo che da anni colpisce la nostra città oltre che un progetto concreto di rilancio della economia e del lavoro!

Solamente facendo “squadra” potremo vedere nuovi orizzonti e risollevare la nostra città dal degrado e dall’immobilismo in cui è caduta grazie alla amministrazione di sinistra! Dai primi incontri con i colleghi della qualità sioni possiamo dire che il clima è ottimo, e presupposti per fare una grande squadra è la risposta di Ventimiglia ci sono ! Fratelli D’ Italia dove sarà in prima linea per la riscossa di Ventimiglia”.