Imperia. Seconda giornata di regata per le imbarcazione impegnate nella Imperia Winter Regatta 2018. Condizioni perfette con vento di Sud Ovest e una media di 15 nodi che hanno impegnato equipaggi provenienti da Germania, Francia, Portogallo, Svizzera, Spagna, Gran Bretagna e Italia nel mare di Imperia.

Quest’oggi nelle acque imperiesi anche la classe 420 che ha visto regattare le atlete dello Yacht Club Imperia Elena Oddone e Francesca Riano. Le due ragazze quest’estate hanno partecipato al Campionato Mondiale Assoluto 420 di Newport dove il mondo della vela ha vissuto e vive importanti pagine di storia.

Al comando della classifica provvisoria della IWR per la classe 420 L la Germania, per la classe 420O l’Italia e per i 470 M invece la Germania. Commenta così il Comitato di Regata presieduto da Ennio Pogliano: “Siamo

soddisfatti della giornata di regata di quest’oggi che ci ha permesso di disputare il numero massimo di prove consentite grazie alle ottime condizioni del vento. Ci auguriamo che anche domani il meteo ci sia favorevole”.

Classifiche ed entry list disponibili sul sito http://www.ycim.it

(Photo Credit Gabriele Valinotti)