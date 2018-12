Eccellenza, stop per Michele Mamone del Ventimiglia Calcio

Imperia. Il giudice sportivo questa settimana per il girone A del campionato di Eccellenza ha deciso di squalificare Andrea Solari Basano (Sammargheritese) per tre giornate in quanto espulso perché “riserva in panchina, colpiva un avversario che stava recuperando la palla con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive”.

Due turni di stop per Stefano Cilia (Sammargheritese). Dovranno saltare la prossima partita Lorenzo Rittore (Genova Calcio), Mattia Musante (Sammargheritese), Daniele Puddu (Vado), Davide Vaccaro (Valdivara 5 Terre), Ernard Sfinjari (Alassio FC), Simone Bottino (Pietra Ligure), Fabio Oliviero (Rivarolese) e Michele Mamone (Ventimiglia).

La Cairese è stata multata di 100 euro “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio della terna”. Ammenda di 50 euro all’Albenga “per il comportamento del proprio dirigente accompagnatore ufficiale, che abbandonava l’impianto sportivo, prima di aver firmato il previsto rapportino arbitrale, relativo ad espulsioni, ammonizioni e sostituzioni”.

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

12 reti: Zunino (Pietra Ligure), Ilardo (Genova Calcio)

11 reti: Parodi (Vado/Genova Calcio)

10 reti: Saviozzi (Cairese)

9 reti: Alessi (Cairese), Mura (Rivarolese)

8 reti: Battaglia (Angelo Baiardo)

7 reti: Compagnone (Busalla), Castagna, Costantini (Imperia), M. Rossi (Rapallo)

6 reti: Lupo (Alassio FC), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), Gerardi (Alassio FC), Capra, Vittori (Finale), Romei (Rivarolese), Alvisi (Valdivara 5 Terre)

5 reti: Sassari (Alassio FC), L. Vallerga (Finale), Lobascio (Busalla), De Martini, Lepera (Genova Calcio)

4 reti: Al. Salzone (Finale), Donaggio (Vado), Gaggero, Baracco (Pietra Ligure), Provenzano (Angelo Baiardo), Galiera (Ventimiglia), Calcagno (Albenga), Faedo (Imperia)

3 reti: Garrasi (Rapallo), Masi (Sammargheritese), Camoirano (Genova Calcio), Sfinjari (Alassio FC), A. Rea (Ventimiglia), Minutoli (Molassana Boero), G. Cotellessa, Repetto (Busalla), Giglio (Imperia)

2 reti: Massara (Genova Calcio), Redaelli, D’Antoni (Vado), Carbone, Cupini, Lunghi (Rapallo), G. Gerini, P. Rossi, Fanelli (Albenga), Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Cilia (Sammargheritese), Ottonello (Alassio FC), Ungaro, Napello, Donato (Rivarolese), Felici, L. Sammartano, Mamone (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo (Molassana Boero), De Matteis, Di Martino (Cairese), Paparcone (Rapallo/Valdivara 5 Terre), Figone (Imperia/Cairese)

1 rete: Moscatelli, Laera, Di Lauro, Roda (Imperia), Valletta, Cutugno, Vanacore, Barilari, A. Naclerio, Franceschini, Simonini (Valdivara 5 Terre), Buono, Traverso, Nelli, Dotto, Costa, Morabito (Genova Calcio), De Persiis, Ciminelli, Gambarelli (Rivarolese), Cafournelle, Daddi (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio (Cairese), Costamagna, Farinazzo, Barison (Albenga), Ferrara, Massa (Finale), Privino, Gallio, Musante, Amandolesi, Neirotti (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano (Alassio FC), Marchesi, Cupini, Marrale (Rapallo), Venturelli, Bianchino, Briozzo, Digno, Camera (Angelo Baiardo), Gaglioti, Bottino, Corciulo, F. Rossi, Badoino (Pietra Ligure), Macagno, Tona (Vado), F. Garrè, Moretti (Busalla), Falsini (Molassana Boero)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale).