Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo

Imperia. Il giudice sportivo ha squalificato due calciatori del girone ligure di Eccellenza.

Federico Gallio (Sammargheritese) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “al 42′ del secondo tempo rivolgeva al direttore di gara espressioni ingiuriose ed irriguardose che ripeteva anche alla notifica del provvedimento disciplinare nonché per tutto il tempo che impiegava per abbandonare il terreno di gioco”.

Simone Garrasi (Rapallo) è stato fermato per una gara.

La classifica marcatori dopo 11 giornate:

11 reti: Zunino (Pietra Ligure)

9 reti: Parodi (Vado), Ilardo (Genova Calcio)

8 reti: Alessi (Cairese)

7 reti: Saviozzi (Cairese), Mura (Rivarolese), Battaglia (Angelo Baiardo)

6 reti: Castagna (Imperia), Gerardi (Alassio FC), Capra (Finale), Romei (Rivarolese), Alvisi (Valdivara 5 Terre)

5 reti: Lobascio, Compagnone (Busalla), De Martini (Genova Calcio), Vittori (Finale), M. Rossi (Rapallo)

4 reti: Lupo (Alassio FC), L. Vallerga (Finale), Calcagno (Albenga), Costantini, Faedo (Imperia)

3 reti: Baracco (Pietra Ligure), Provenzano (Angelo Baiardo), Sfinjari (Alassio FC), Lepera (Genova Calcio), Al. Salzone (Finale), Galiera, A. Rea (Ventimiglia), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre), Donaggio (Vado), Minutoli (Molassana Boero), G. Cotellessa, Repetto (Busalla)

2 reti: Camoirano (Genova Calcio), D’Antoni (Vado), Carbone (Rapallo), G. Gerini, P. Rossi, Fanelli (Albenga), Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Cilia, Masi (Sammargheritese), Sassari, Ottonello (Alassio FC), Ungaro, Napello, Donato (Rivarolese), Felici, L. Sammartano (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo (Molassana Boero)

1 rete: Moscatelli, Figone, Laera, Di Lauro, Roda, Giglio (Imperia), Valletta, Cutugno, Paparcone, Vanacore, Barilari (Valdivara 5 Terre), Buono, Traverso, Nelli, Dotto, Costa, Massara, Morabito (Genova Calcio), De Persiis, Ciminelli, Gambarelli (Rivarolese), Cafournelle (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio, Di Martino (Cairese), Costamagna, Farinazzo (Albenga), Ferrara (Finale), Privino, Gallio (Sammargheritese), Lunghi, Cupini (Rapallo), Odasso, Viganò, Alfano (Alassio FC), Marchesi, Garrasi, Lunghi (Rapallo), Venturelli, Bianchino, Briozzo, Digno (Angelo Baiardo), Gaglioti, Bottino, Corciulo, F. Rossi (Pietra Ligure), Redaelli, Macagno, Tona (Vado), F. Garrè, Moretti (Busalla)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale).