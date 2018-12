Eccellenza, il Ventimiglia Calcio ospita la Sammargheritese

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio ospita la Sammargheritese ultima in classifica.

Obiettivo: fare tre punti e rimettersi in marcia verso le zone alte dell’Eccellenza. I granata ora hanno una carta in più da giocare (il bomber Daddi), pronto a scaldare i motori anche in vista del prossimo derby con la sua ex squadra (l’Imperia). Al tecnico Soncin mancano Luca Sammartano, Allaria ed Eugeni mentre torna in rosa Ierace.