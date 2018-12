Eccellenza, il Ventimiglia Calcio non riesce ad arginare l’Imperia

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio non riesce ad arginare l’Imperia ma la vittoria dei nerazzurri arriva solo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Costantini. La squadra del capoluogo vola mentre i frontalieri cominciano a fare i conti con la zona play-out, dalla quale mancano solo due punti. Non bisogna farne un dramma anche se – tra sette giorni – in arrivo al Morel c’è il Finale degli ex Salzone e Caverzan: come si dice in questi casi, un brutto cliente.

Il primo tempo è abbastanza equilibrato, il Ventimiglia crea qualche fastidio a Trucco ma sono soprattutto gli imperiesi Castagna e Costantini a rendersi pericolosi. I granata cercano Daddi, che però non è al al top a causa di un problema muscolare rimediato in allenamento.

La svolta dell’incontro al 56′. Faedo è atterrato nell’area di Scognamiglio, è rigore. Costantini spiazza il portiere granata: 1-0. Mamone è ammonito per proteste. Faedo ci prova ancora in un paio di occasioni, senza successo. Il Ventimiglia non si arrende ma il campo in erba del Ciccione non permette grandi geometrie, lo scontro è soprattutto fisico, non si combatte certo di fioretto. Alla fine l’Imperia si rivela comunque una squadra difficile da battere, non a caso ha perso soltanto una partita su 14.

Imperia-Ventimiglia Calcio: 1-0 (Costantini 57′)

Imperia: Trucco, Ambrosini, Laera, Martelli, Di Lauro, Tahiri, Cavallone, Giglio, Castagna, Costantini, Faedo A disposizione: Meda, Correale, Pelliccione, Franco, Fazio, Savona, Pellegrino, Zeka, Moscatelli. Allenatore: Buttu

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Fraticelli, Ala, Serra, Mamone, Cafournelle, Musumarra, Daddi, A.Rea, Felici A disposizione: Zunino, Piantoni, D.Rea, Principato, Trimboli, Ierace, Oliveri, Crudo, Alberti. Allenatore: Soncin