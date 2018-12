Eccellenza, il Ventimiglia Calcio cade a Rapallo

Ventimiglia. Il Ventimiglia cade a Rapallo (4-1) e scivola al nono posto posto in classifica. Nemmeno il neoacquisto Pietro Daddi, entrato a gara in corso, è riuscito a risollevare le sorti dei granata.

La partita non era cominciata male, anzi il Ventimiglia è passato in vantaggio con Galiera. I granata hanno dominato per buona parte del primo tempo, poi il Rapallo è salito in cattedra e non c’è stato più nulla da fare. Il Ventimiglia ora deve pensare al prossimo turno, in arrivo al Morel c’è la Sammargheritese.

La cronaca. Al 19′ i frontalieri passano in vantaggio con Galiera: tap-in su punizione di Cafournelle respinta dal portiere di casa Novarino. Dopo quindici minuti la squadra del Levante pareggia con Rossi, al termine di un batti e ribatti in area ventimigliese. Poco dopo i granata invocano un rigore che l’arbitro non concede, sfiora la rete anche Felici. Ma allo scadere del tempo il Rapallo passa in vantaggio con una ripartenza concretizzata da Bertuccelli.

All’inizio della ripresa Cafournelle scheggia la traversa su punizione ma è ancora il Rapallo ad andare in rete. Fuga di Cupini, traversa e gol: 3-1. Al 75′ ci prova il neoacquisto granata Daddi, pescato però in fuorigioco. Il Ventimiglia si rende pericoloso in varie occasioni ma in zona Cesarini i genovesi portano il bottino a 4 gol (Marrale).

Rapallo-Ventimiglia Calcio 4-1 (35′ Sbarra, 45′ Bertuccelli, 65′ Cupini, 89′ Marrale) (19′ Galiera)

Rapallo: Novarino, Verrini, Garbarino, Chiappe, Sbarra, Carbone, Maffei, Lunghi, Bertuccelli, Rossi, Cupini A disposizione: Molinelli, Crafa, Marchesi, Di Fraia, Marrale, Caneva, Macaj, Carvalho Rosa, Botti

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Trimboli, Ala, Serra, Mamone, Cafournelle, Fraticelli, Felici, Galiera, A.Rea A disposizione: Serpe, Piantoni, Oliveri, Principato, Crudo, D.Rea, Daddi, Musumarra, Alberti