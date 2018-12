Eccellenza, Fabio Laera dell’Imperia squalificato per una giornata

Imperia. Il giudice sportivo, questa settimana, ha sanzionato sette calciatori ed una società del girone A ligure di Eccellenza.

Agustin Emilio Battipiedi, Luca Grande (Alassio FC), Nicola Donato (Rivarolese), Giacomo Cotellessa (Busalla), Enrico Conti (Finale), Fabio Laera (Imperia) e Raffaele Maucci (Sammargheritese) sono stati squalificati per una giornata.

L’Albenga è stata multata di 100 euro “per non aver messo a disposizione uno spogliatoio femminile per la terna, costringendo, in tal modo, gli arbitri, ad alternarsi nel medesimo spogliatoio”.

La classifica marcatori dopo 12 giornate:

11 reti: Zunino (Pietra Ligure)

10 reti: Parodi (Vado)

9 reti: Saviozzi (Cairese), Ilardo (Genova Calcio)

8 reti: Mura (Rivarolese), Alessi (Cairese)

7 reti: Castagna (Imperia), Compagnone (Busalla), Battaglia (Angelo Baiardo)

6 reti: Gerardi (Alassio FC), Capra, Vittori (Finale), Romei (Rivarolese), Alvisi (Valdivara 5 Terre), M. Rossi (Rapallo)

5 reti: L. Vallerga (Finale), Lobascio (Busalla), De Martini (Genova Calcio)

4 reti: Lepera (Genova Calcio), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), Galiera (Ventimiglia), Lupo (Alassio FC), Calcagno (Albenga), Costantini, Faedo (Imperia)

3 reti: Camoirano (Genova Calcio), Baracco (Pietra Ligure), Provenzano (Angelo Baiardo), Sfinjari (Alassio FC), Al. Salzone (Finale), A. Rea (Ventimiglia), Donaggio (Vado), Minutoli (Molassana Boero), G. Cotellessa, Repetto (Busalla)

2 reti: Massara (Genova Calcio), D’Antoni (Vado), Carbone (Rapallo), G. Gerini, P. Rossi, Fanelli (Albenga), Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Cilia, Masi (Sammargheritese), Sassari, Ottonello (Alassio FC), Ungaro, Napello, Donato (Rivarolese), Felici, L. Sammartano (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo (Molassana Boero), De Matteis (Cairese), Giglio (Imperia)

1 rete: Moscatelli, Figone, Laera, Di Lauro, Roda (Imperia), Valletta, Cutugno, Paparcone, Vanacore, Barilari (Valdivara 5 Terre), Buono, Traverso, Nelli, Dotto, Costa, Morabito (Genova Calcio), De Persiis, Ciminelli, Gambarelli (Rivarolese), Cafournelle (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio, Di Martino (Cairese), Costamagna, Farinazzo (Albenga), Ferrara (Finale), Privino, Gallio (Sammargheritese), Lunghi, Cupini (Rapallo), Odasso, Viganò, Alfano (Alassio FC), Marchesi, Garrasi, Lunghi, Cupini, Marrale (Rapallo), Venturelli, Bianchino, Briozzo, Digno (Angelo Baiardo), Gaglioti, Bottino, Corciulo, F. Rossi (Pietra Ligure), Redaelli, Macagno, Tona (Vado), F. Garrè, Moretti (Busalla)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale).