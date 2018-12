Due opere di Monet tornano in Riviera: a Bordighera la presentazione del progetto

Bordighera. Sabato 8 dicembre alle 15.30 all interno dell’evento “U Desco de Natale” il professor Aldo Herlaut, curatore della “Mostra Monet 2019 – Impressioni liguri”, illustrerà il progetto che vedrà protagonisti nella prossima primavera i Comuni di Bordighera e Dolceacqua, ma anche i comuni limitrofi.

L’evento che vedrà il ritorno di due opere dipinte in questi luoghi nel 1884 dal maestro dell’Impressionismo, Claude Monet, sarà l’occasione per il Comune di Bordighera di riaprire villa Regina Margherita e per il Comune di Dolceacqua dare al castello dei Doria la definitiva funzione di polo museale.

Intento delle due amministrazioni e del curatore è quello di far partecipare e coinvolgere al progetto anche con eventi collaterali il territorio Intemelio con le sue associazioni e persone che con le loro capacità e competenze possono contribuire al successo di questo evento.