Due giocatori dell’Imperia Rugby under 14 rappresentano la Liguria al IV Memorial Besio-Massa a Genova

Imperia. Soddisfazione negli ambienti tecnici dell’Imperia Rugby per l’ennesima convocazione di giocatori ponentini nelle rappresentative regionali. È la volta del IV torneo dedicato a Roberto Besio e Lorenzo Massa, due personaggi che hanno lavorato molto per il movimento regionale e per i loro rispettivi club, come precisa il sempre solerte addetto stampa regionale Roberto Roncallo.

Si tratta di una vetrina di rilievo per la partecipazione delle compagini del Nord Ovest e della Toscana, con la Lombardia che si presenta con una doppia selezione. I due convocati sono Marco Nonnis ed Eric Pelle. Ovviamente si tratta del risultato di un lavoro di gruppo che rende felici i tecnici Reitano e Doria Miglietta perché sono stati comunque selezionati da un gruppo più numeroso ed in più da un novero in cui vi sono molti neofiti della categoria, classe 2006.

Entrambi i giocatori, comunque, rappresentano in pieno i valori tecnici della società, improntanti ad un gioco dinamico e vivace, due piccoli super atleti che affrontano ogni giorno molte difficoltà anche logistiche per essere presenti agli allenamenti e giocare al massimo ogni partita. Il futuro è loro e di tutti i loro compagni che, idealmente, saranno al Carlini sabato 22 dicembre per questo atteso appuntamento natalizio.

IV MEMORIAL BESIO MASSA UNDER 14

Torneo Regionale con Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardia Est ed Ovest.

Stadio Carlini/Genova ORE 11,00 (arb. Francesco Gioffredi, Jamal Kamili, Alessio Calandri, Chiara Perata del Gruppo Ligure)

Convocati Liguria U14: Tiziano Pasini, Emanuele Orsoni, Tommaso Bianchi, Vincenzo Cesare Borlasca, Gregorio Barletti, Nicolo’ Catarsi, Mattia Rivetta, Giacomo Camoirano, Mikias Barigione, Christian Moretto, Norberto Bastianutti (CUS GENOVA), Giulio Torre, Alessio Testa, Federico Caponetto, Francesco Sinelli (Amatori Genova), Federico Sberna, Andrea Solari (Pro Recco), Giovanni Belle’ (R.C. Spezia), Noha Moreni (Province dell’Ovest), Paolo Lumachi (CFFS Cogoleto& P.O.), Filippo Rossi, Mattia Marchetto, Zambrano Klay Chalen (Savona), Marco Nonnis e Eric Pelle (Imperia).