Arma di Taggia. Inarrestabile la scalata della classifica per la squadra dell’Olimpia Basket Sistel di Taggia che partecipa al campionato regionale under 13 maschile Elite. Sabato pomeriggio si è affermata con un ottimo risultato di 74-45 contro il San Rocco di Vernazza sul campo casalingo, mantenendo così la sua imbattibilità in casa.

Domenica nella partita di recupero a Santa Margherita Ligure batte la squadra di casa AS Dil Villaggio Sport 75 – 38 sfatando la disdetta della sconfitta in trasferta, guadagnando per il momento un bel Secondo posto in un campionato di alto livello. I ragazzi nonostante le defezioni influenzali di stagione hanno dimostrato determinazione e voglia di vincere, riuscendo in un’impresa sportiva notevole.

“È stato un weekend intenso e faticoso ma pieno di soddisfazioni. I ragazzi hanno disputato due partite di seguito mettendo in campo energia, grinta e un ottimo gioco di squadra sia in attacco che in difesa. Finalmente siamo anche riusciti a strappare i primi 2 punti anche in trasferta grazie al giusto atteggiamento che fino ad ora avevamo avuto solamente tra le mura amiche. Non posso che essere orgoglioso di questi ragazzi. Avanti così.” – dichiara il coach Luca Bellone.