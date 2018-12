Sanremo. Ieri sera è stata l’ultima. Se ne va uno dei pilastri della movida sanremese. Anche se sarebbe meglio chiamarla “vita notturna” come si faceva una volta, trent’anni fa quando è nato il locale che il 30 (coincidenza) di dicembre ha chiuso i battenti.

Si sta parlando del ristorante-pub “George la Nuit” di via Nino Bixio. Per celebrare comunque i tre decenni di attività il gestore del locale, il 39enne Ivar Triviño, ha deciso di organizzare una serata di festa. “George”, come lo chiamano i tanti clienti affezionati che si sono alternati negli anni, ha visto passare generazioni di turisti, residenti, lavoratori del Casinò, nottambuli e anche tanti dell’entourage del Festival della Canzone Italiana. Nel giugno del 2013 il locale aveva perso il suo “padre fondatore:Giorgio Bovetti, stroncato a 72 da un male incurabile.

di 6 Galleria fotografica Dopo 30 anni ieri l'ultima serata di "George la Nuit", pilastro della vita notturna sanremese









Il pub era passato allora in mano a Ivar, che già lavorava lì da tempo come dipendente. “Senza George la vita notturna a Sanremo non sarà più la stessa”, dice (ed è difficile dargli torto) Triviño