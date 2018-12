Vallecrosia. Straordinaria performance delle ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia allenate da mister Ivan Busacca: ieri sera hanno vinto 16 a 1 contro Portofino.

Le biancorosse sono così riuscite a riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta a Savona contro il Priamar. Hanno giocato bene, hanno dato tutte sé stesse e, seguendo le direttive del loro allenatore, hanno primeggiato in casa durante la partita valida per la terza giornata del campionato regionale di calcio a 5 femminile.

di 15 Galleria fotografica Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Portofino femminile









“Abbiamo lavorato in settimana per affrontare la partita con attenzione e determinazione e sono contento perché le ragazze, da subito ben messe in campo e concentrate, hanno giocato una grande partita. Faccio loro i complimenti perché sono state brave tutte” – dichiara soddisfatto mister Busacca alla fine della partita.

Campionato Regionale Calcio a 5 femminile

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Portofino 16-1

Reti: Elisa Cerato (7), Rajaa Sabir (5), Jessica Caparelli (2), Fabiana Marcianò (1), Gaia Lercari (1)

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Elisa Cerato, Rajaa Sabir, Alessia Greco Polito, Fabiana Marcianò, Jessica Caparelli, Gaia Lercari, Eleonora Mazzulla, Carmelina Serpilli e Cecilia Barabaschi.

Allenatore: Ivan Busacca

Dirigente responsabile: Claudio De Nunzio

Massaggiatore: Antonio Quaranta

Portofino: Sara Patelli, Chiara Patelli, Dalila Masia, Valentina Zanarella, Martina Marcone, Manuela Procopio e Dora Barresi.

Allenatore: Alessandro Covre