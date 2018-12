Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Portofino, Elisa Cerato: “Ci siamo allenate bene e siamo concentrate”

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, sono pronte per affrontare la sfida di domani sera contro Portofino.

Alle 22, infatti, ospiteranno al campo Zaccari le genovesi. La partita sarà valida per la terza giornata del campionato regionale di calcio a 5 femminile. Dopo la sconfitta in trasferta a Savona contro il Priamar le ragazze biancorosse non vedono l’ora di riscattarsi.

“Mi sento carica! - afferma il capitano della squadra femminile, Elisa Cerato - Gli avversari non li conosco, non li abbiamo ancora incontrati e non essendo abituata a giocare a 5 non saprei proprio”. “La squadra l’ho vista bene, ci siamo allenate bene e siamo concentrate – continua – Non useremo nessuna strategia, basta esserci con la testa e vinciamo!“.

La bomber nella passata stagione ha trascinato in Serie B l’Unione Sanremo, era stata scelta dal Torino F.C. per la stagione 2018-19, ma lei alla fine ha scelto di aggregarsi al nuovo progetto del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.