Don Bosco Vallecrosia Intemelia, mister Medori: “La squadra forse ha sbagliato un po’ di grinta”

Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha perso oggi in casa contro il Camporosso.

L’infortunio di Gentile e il rigore della possibile rimonta al 90esimo sbagliato da Bianco sfuma il sogno biancorosso di battere il Camporosso. Alla fine della decima giornata valida per il girone A del campionato di Prima Categoria il Don Bosco Vallecrosia Intemelia scende in quarta posizione in classifica con 17 punti.

“La squadra forse ha sbagliato un po’ di grinta – commenta mister Roberto Medori alla fine della partita - Però la partita è stata equilibrata”. “Non sono totalmente soddisfatto dei giocatori perché abbiamo concesso il gol su uno scarico. L’uomo è arrivato, c’era il tempo per andarlo a coprirlo però… è il calcio. Ci può stare – continua – anche il rigore mancato è calcio. Nessun dramma, capita”.