Don Bosco Vallecrosia Intemelia, le ragazze perdono a Savona

Vallecrosia. Ieri sera le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, hanno giocato in trasferta a Savona contro il Priamar.

La partita, valida per la seconda giornata del campionato regionale di calcio a 5 femminile, si è conclusa 2-1 a favore delle padrone di casa. La squadra savonese ha avuto perciò la meglio sulle ragazze biancorosse che comunque sono riuscite a segnare un gol grazie alla bomber Elisa Cerato.

“Partita giocata con poca determinazione – commenta mister Busacca – Abbiamo incontrato una squadra brava a difendersi e siamo stati sfortunati in diverse occasioni. Sicuramente dovevamo fare di più, è mancata intensità ed abbiamo pagato due errori commessi subendo goal per disattenzione. Dobbiamo crescere anche in esperienza nel calcio a 5, lavorando da subito per affrontare al meglio la prossima gara”.

Campionato Regionale Calcio a 5 femminile

Priamar Savona-Don Bosco Vallecrosia Intemelia 2-1

Reti: Elisa Cerato

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Elisa Cerato, Rajaa Sabir, Angela Marino, Fabiana Marcianò, Jessica Caparelli, Gaia Lercari, Eleonora Mazzulla.

Allenatore: Ivan Busacca

Dirigente responsabile: Claudio De Nunzio