Don Bosco Vallecrosia Intemelia, gli esordienti 2006 volano a Firenze per partecipare al Torneo della Befana

Vallecrosia. Weekend della Befana impegnativo per gli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy. Parte della squadra infatti parteciperà al 12esimo Torneo della Befana a Firenze.

“E’ un torneo molto quotato a livello nazionale - dichiara Mircko Salvaterra, dirigente della squadra esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia – Parteciperanno squadre professionistiche come Torino Fc, FC Internazionale Milano, Fiorentina, Empoli e Pistoiese. Il torneo è diventato un importante appuntamento per le giovani promesse del nostro calcio, che darà vita a tre giorni di sport nella splendida cornice di Firenze e Coverciano sui bellissimi campi sportivi in erba sintetica di Asd Belmonte, Firenze Sud, Centro Tecnico federale Stadio Buozzi”.

I ragazzi, guidati dall’allenatore Luca Soncin, sono stati inseriti nel girone eliminatorio A insieme a Inter e Zola Predosa (Bologna). Dopo la fase eliminatoria prenderanno il via le fasi finali fino a domenica quando sarà decretata la squadra vincitrice. “Sarà un’esperienza indimenticabile visto che i ragazzi si potranno confrontare con realtà al di fuori della provincia e in particolare con i professionisti del Fc Internazionale Milano” - afferma Salvaterra.

L’altra parte della squadra sarà invece impegnata a Sanremo al 1° Trofeo biancazzurro – Città di Sanremo, al quale parteciperanno squadre provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Sarà perciò un fine settimana super impegnativo per i giovani calciatori biancorossi. “E’ improntato alla volontà di far crescere i ragazzi mettendoli di fronte a nuove sfide sempre più impegnative” - conclude Salvaterra.