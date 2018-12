Dolcedo, in cinquanta vogliono salire sul bus. Scoppia la lite, intervengono i carabinieri

Dolcedo. Cinquanta persone, di nazionalità nigeriana, ieri sera intorno alle 19 hanno assaltato il bus della Riviera Trasporti che avrebbe dovuto riportarli a Imperia dopo una serata trascorsa a casa di un connazionale in località Lecchiore.

Al termine della festa privata organizzata da un nigeriano nell’entroterra di Imperia, infatti, tutti e cinquanta gli invitati hanno tentato di salire sul bus di linea per fare ritorno a casa, ma la capienza del mezzo non era sufficiente per accoglierli tutti.

Tra passeggeri e autista è scoppiata una lite. Alcuni nigeriani, forse in preda ai fumi dell’alcol, hanno infranto un vetro del pullman.

A quel punto il conducente del mezzo si sarebbe allontanato, spaventato dalla reazione degli stranieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.