Dolceacqua, raccolti 560 euro per Genova al concerto della Sprytz Swing Band

Dolceacqua. Grande successo per il concerto “Noi X Genova” della Sprytz Swing Band, diretta dal Maestro Paolo Gastaldi. Coniugando la grande musica swing americana alla solidarietà, l’evento, che si è svolto giovedì scorso al cinema Cristallo, ha permesso di raccogliere 560 euro devoluti che saranno devoluti al progetto “Un ponte di solidarietà per Genova”.

La serata, presentata da Michela Panero, con la collaborazione dello storico Franco Zoccoli, ha proposto agli spettatori un viaggio dentro il mondo dello swing, muovendo dalla sua nascita alla sua affermazione, fino alle sue diramazioni dando particolare risalto ad una delle sue peculiarità: l’improvvisazione.

A deliziare ulteriormente gli spettatori è stata poi la performance del soprano Claudia Sasso che si è esibita proponendo alcune arie tratte dal Flauto Magico di Mozart, dalla Boheme di Puccini e dalla Traviata di Verdi.

Le offerte raccolte in occasione del concerto sono state devolute per sostenere il progetto “Un ponte di solidarietà per Genova”, promosso dai Rotary della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con l’intento

di sostenere le necessità delle famiglie che hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche dal punto di vista materiale, la loro assenza.

Ecco componenti della Sprytz Swing Band:

– Paolo Gastaldi – direzione, clarinetto e sax alto

– Valerio Ravera – sax alto

– Marco Moro – sax tenore e flauto

– Manuela Biancheri – sax tenore

– Mauro Cortelli – sax baritono

– Angelo Guglielmi – tromba e flicorno soprano

– Bruno Sasso – tromba

– Nino Pasquali – tromba

– Stefano Bianchi – trombone

– Silvio Malinverni – trombone

– Bruno Bovenzi – pianoforte

– Massimo Cesario – chitarra

– Daniele Ducci – contrabbasso

– Pasquale Di Maggio – batteria