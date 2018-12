Dolceacqua. Domenica pomeriggio il centro del borgo medioevale è stato pattugliato da carabinieri in grande uniforme che, a piedi, hanno garantito sicurezza a cittadini e turisti.

L’iniziativa, promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Imperia nell’ottica di una maggiore prossimità con i cittadini, vede un Natale all’insegna della sicurezza e della tradizione anche ai piedi del castello dei Doria: i militari della compagnia di Ventimiglia si sono infatti soffermati in piazza Mauro per la manifestazione dedicata ai più piccoli suscitando grande curiosità ed interesse soprattutto tra i bambini.

E questa stasera i carabinieri in grande uniforme pattuglieranno anche le vie dello storico centro di Ventimiglia Alta per la sicurezza di quanti prenderanno parte all’accensione del tradizionale Falò di Natale ed alla Santa Messa in cattedrale.