Direttiva Bolkenstein, la Lega Sanremo risponde al sindaco Biancheri

Sanremo. In merito all’intesa raggiunta che consente per i prossimi quindici anni di escludere dall’applicazione della direttiva Bolkestein i lavoratori del comparto balneare, in attesa di un approfondimento definitivo, la segreteria cittadina della Lega di Sanremo risponde alle dichiarazioni del sindaco Alberto Biancheri:

“Il sindaco Alberto Biancheri si è dimenticato di ringraziare la Lega, ma probabilmente non l’ha fatto per non irritare i suoi alleati del Partito Democratico che quando erano al governo del Paese non hanno fatto nulla per andare incontro ai balneari. E in Europa sempre i parlamentari del Pd hanno votato in massa questa direttiva, a nostro avviso liberticida, per le imprese balneari italiane.

Grazie all’impegno della Lega, – prosegue la segreteria sanremese – è stato posto un freno nei confronti di una questione che per diverso tempo ha destato preoccupazione in diverse imprese del comparto e in tante famiglie. Per ora è stato raggiunto un accordo, è stato aperto un varco per garantire un futuro sereno per la categoria.

Per quanto concerne il settore degli ambulanti, il sindaco Biancheri non si preoccupi, l’attenzione da parte della Lega è massima, al contrario dei suoi alleati del Partito Democratico”.