Diano Marina. Due nuove tecnologie innovative faranno parte delle dotazioni della Polizia Locale di Diano Marina. Si tratta delle bodycam, ossia di telecamerine portatili indossabili dagli agenti per permettere di registrare filmati e audio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sul territorio. Questi apparati, già in uso e in sperimentazione presso altri comuni italiani, sono indubbiamente utili per prevenire e ridurre i conflitti con l’utenza e tutelare l’operatore di polizia locale specialmente in particolari situazioni delicate e potenzialmente pericolose.

Sono state inoltre acquistate due fototrappole utilissime nella lotta contro il degrado e l’inquinamento ambientale dovuto all’abbandono indiscriminato di rifiuti. Questi ultimi strumenti sono in pratica dei mini sistemi di sorveglianza grazie ai quali si sottopongono a controllo determinate aree soggette a discarica abusiva e sono dotate di led ad infrarossi per funzionare anche nelle ore notturne,dove l’abbandono indiscrinato di rifiuti anche ingombranti è più diffuso. “E’ un bel regalo di Natale che ci ha fatto l’Amministrazione, non c è che dire”, commenta la comandante della polizia locale Daniela Bozzano.

Entrambi gli strumenti verranno utilizzati dall’anno nuovo, dopo l’inserimento e il completamento del relativo disciplinare normativo. Il sindaco Giacomo Chiappori e l’assessore Luigi Basso si sono dimostrati entrambi entusiasti e favorevoli all’adozione di questi nuovi dispositivi che permettono alla polizia locale di Diano Marina di collocarsi all’avanguardia nella scelta e nella dotazione delle migliori tecnologie.