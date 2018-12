Diano Marina, il “Regolamento dei dehors” al vaglio del consiglio comunale. Chi sgarra 3 volte perde la concessione

Diano Marina. Ci sarà l’atteso “Regolamento dei dehors” tra i punti all’Ordine del Giorno del prossimo consiglio comunale della Città degli Aranci. L’assise è convocata alle 18 del prossimo venerdì 21 dicembre ed in seconda convocazione alle 8 del giorno dopo.

In merito al regolamento le novità sono molte dal punto di vista tecnico, ma la più importante è l’inserimento delle sanzioni fino a 500 euro e la perdita della concessione di suolo pubblico dopo la terza infrazione.

L’inserimento delle sanzioni si è reso necessario per cercare di contrastare in modo più efficace le pratiche scorrette e per dotare gli uffici e la polizia municipale di uno strumento di intervento.

Il regolamento comunale degli spazi integrativi all’aperto prevede anche numerose altre novità, tra cui: la possibilità di posizionare all’interno dell’occupazione solo eventuali leggii porta menu che dovranno essere dello stesso materiale della struttura del déhor e comunque rimanere all’interno della concessione di suolo pubblico; il versamento di una cauzione nel caso di fissaggio di tasselli al suolo, ove la pavimentazione sottostante non sia costituita da asfalto o da cemento; il divieto di alterazioni estetiche quali ad esempio il rivestimento dei tronchi degli alberi; l’Autorizzazione paesaggistica ove necessario; la delimitazione delle attrezzature con paratie frangivento, purché di vetro (altezza massima m. 1,65); la fasciatura in metallo delle fioriere; la possibilità di ancorare le strutture alle pareti degli edifici mediante tasselli.

Le disposizioni del rinnovato regolamento comunale dei déhors si applicheranno anche alle attrezzature su suolo privato se prospicienti sulla pubblica via.

“Con questa ridefinizione del regolamento – spiega Barbara Feltrin – colmiamo numerose lacune e introduciamo le sanzioni. Potremo quindi intervenire con maggior efficacia e rapidità, per migliorare l’impatto visuale determinato dai déhors e contribuire al miglioramento complessivo dell’arredo urbano. Lo scopo è quello di avere una città più gradevole ed accogliente, nell’interesse comune”.