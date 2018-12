Di nuovo in manette Eiare Daher, il ‘Maradona’ di Sanremo

Sanremo. La polizia ha arrestato stamane il marocchino Eiare Daher, meglio conosciuto con il soprannome di ‘Maradona’ (per via della somiglianza con il Pibe de Oro). Più volte protagonista della cronaca nera matuziana, essendo stato arrestato una quindicina di volte almeno, ‘Maradona’ era stato espulso, per la seconda volta, dall’Italia nel settembre del 2018.

Gli agenti lo hanno trovato ubriaco nel centro cittadino e per lui si sono nuovamente aperte le porte del carcere.