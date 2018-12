Degrado negli ex Macelli, 5stelle all’attacco: “Non esiste un inventario dei beni stoccati dal Comune”

Sanremo. L’M5S matuziano torna all’attacco sulla situazione degli ez Macelli del Comune.

Nel video riassuntivo su quanto ha scoperto dal Movimento (visibile qui:https://www.youtube.com/watch? v=UEpplnOBbEQ&feature=youtu.be), gli attivisti aveva scoperto una vicenda di anomalie e di degrado.

“Un video vale più di mille parole e testimonia lo stato di degrado della zona - spiegano i pentastellati – dove vengono stoccati, dal Comune, beni materiali acquistati dalla collettività.

In quel luogo c’è uno spreco di risorse inaudito perché molti arredi urbani sono accatastati senza cura in mezzo a sporcizia e degrado e chiunque potrebbe entrare ed appropriarsene. Inoltre non esiste un inventario (come da affermazione fatta in Consiglio Comunale dall’assessore Trucco) e quindi come possono venir effettuati i controlli?”.

I pentastellati affermano: “Siamo indignati, in 2 mesi dalla segnalazione non hanno nemmeno transennato il varco per evitare l’accesso agli estranei, dal momento che la zona è molto pericolosa. Inoltre abbiamo scoperto che non esiste un inventario di tutto il materiale stoccato. Reputiamo che tutto ciò sia molto grave e quindi presenteremo esposto. “