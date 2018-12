Dalla provincia di Imperia a Genova per rapinare e terrorizzare coetanei, in manette gang di neo-maggiorenni

Genova. Due ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 18 e i 21 anni, tre italiani e un cittadino del Bangladesh, sono stati arrestati dalla polizia per rapina aggravata continuata in concorso. La ganga era composta tutta da residenti in provincia di Imperia Gli arresti sono stati effettuati dopo la denuncia di un ragazzo che era stato malmenato, minacciato e rapinato da due persone in via Fiume, nel centro città.

Sul posto i poliziotti hanno trovato e sequestrato un cacciavite, abbandonato dai rapinatori prima della fuga. Alcuni minuti più tardi sono arrivate le segnalazioni di altre due rapine commesse in sequenza da due giovani, la cui descrizione corrispondeva a quella degli autori della prima rapina, accompagnati questa volta da due ragazze che hanno avuto parte attiva nei reati. I quattro si erano spostati verso Brignole e da lì verso il ponte di Sant’Agata. Sono stati intercettati tra via Canevari e Corso Montegrappa dove hanno tentato di disfarsi della refurtiva.

Gli agenti hanno recuperato due cellulari rapinati e sequestrato tre cacciaviti, un coltello a serramanico e uno multiuso, pinza, chiave inglese e una pietra. Recuperata, inoltre, e restituita al proprietario, una banconota da 50 euro che una delle ragazze aveva nascosto nella cover del proprio smartphone. Gli arrestati, tre dei quali con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati associati alle carceri di Marassi e Pontedecimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.