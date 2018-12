Consiglio di Stato sospende sentenza Tar che annullava nomina procuratore capo Lari

Imperia. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto l’istanza del procuratore genovese Alberto Landolfi contro la nomina del collega Alberto Lari, nel 2017, a procuratore capo di Imperia.

Nei giorni scorsi, era trapelata la notizia della sentenza con la quale il tribunale amministrativo dava ragione a Landolfi, classificatosi ultimo tra i quattro magistrati che avevano partecipato al concorso per ambire alla poltrona di capo dell’Ufficio giudiziario nel capoluogo imperiese ed escluso dopo la prima selezione. Secondo il legale di Landolfi, l’esclusione del magistrato non sarebbe stata adeguatamente motivata. In particolare, non sarebbero state considerate le sue competenze in incarichi all’estero.

La sentenza è poi impugnata dallo stesso Lari davanti al Consiglio di Stato che ha decretato di accogliere l’istanza del procuratore capo di Imperia, sospendere la sentenza del Tar e fissare, per la discussione, la camera di

consiglio per il 17 gennaio 2019.