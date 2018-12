Consiglio comunale a Diano Marina, tutti i punti all’ordine del giorno

Diano Marina. Il prossimo Consiglio comunale della Città degli Aranci è stato convocato per giovedì 13 dicembre alle 17. In seconda convocazione alla stessa ora del giorno successivo, sempre nella sala consiliare del municipio.

I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1 Lettura ed approvazionc dei verbali della seduta del 12 novembre 2018 (alti dal n. 40 a1 n. 43);

2 Ratifica della deliberazione deIla Giunta Comunale n. 161 del 12.11.2018 avente ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2018/2020. Terzo provvedimento”;

3 Approvazione modifiche Programma Triennale dei Lavori Pubblici (triennio 2018-2020) ed elenco annuale (anno 2018);

4 Proroga della Convenzione per lo svolgimento, in forma associata, de1|a funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall‘an. 1 18, 4° comma, della Costituzione tra i Comune di Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare 6 Villa Faraldi per il periodo di anni uno (13101012019 al 31.12.2019;

5 Proroga dclla Convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, secondo quanto previsto dall’an. 117, secondo comma, lettera P), della Costituzione, Ira i Comuni di Diano Marina e Diano San Pietro per il periodo di anni tre dal 01.01.2019 al 31.12.2021;

6 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017. n. 100: Approvazione;

7 Mozione relativa a “lnvio pratiche online” presentata dal Consigliere Comunale Michele Calcagno del Gruppo “Diano Riparte”, in atti prot. n. 0019327 del 06.11.2018;

8 Risposta all’interrogazione, in atti prot. n. 0019318 del 06.1 1.2018. presentata dai Consiglieri Comunali del Gruppo “Diane Riparte” ad oggetto: “Area di Villa Scarsella”;

9 Risposta all’interrogazione. in atti prot. n. 0019322 del 06.1 1.2018, presentata dal Consigliere Comunale Michele Calcagno dcl Gruppo “Diano Riparte” ad oggetto: “Scuola pubblica”; Risposta all’interrogazione, in atti prot. n. 0019326 del 06.11.2018, presentata dal Consigliere Comunale Angelo Basso del Gruppo “Diano Riparte” ad oggetto: “Tennis”;