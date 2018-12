Con il mercatino di Natale prendono il via i festeggiamenti di San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Sono ormai 15 anni che il mercatino di Natale segna l’inizio dei festeggiamenti della cittadina del Golfo dianese.

Nato per consentire ai commercianti, che non dispongono di un vero e proprio “centro” città, di “mettersi in piazza”, il mercatino di Natale è diventato ormai parte dell’offerta turistica. E’ atteso da tutti di anno in anno e trova nella rinnovata piazza Magnolie gli spazi ideali per esprimersi compiutamente. E’ un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che cercano nuove idee per i regali di Natale.

Il giro di boa dei 15 anni verrà celebrato con la consegna di una targa di congratulazioni a Vivaio Arimondo e Borgarello abbigliamento, che partecipano al Mercatino di Natale ininterrottamente sin dal 2004. Il mercatino di Natale coincide quest’anno con la data scelta per i festeggiamenti del 50esimo di San Bartolomeo al Mare.

Questo il programma definitivo:

Sabato 8 dicembre

Ore 09.00 Apertura degli stand

Ore 10.30 Distribuzione di Thé caldo e panettone a cura del Centro Sociale Incontro

Ore 11.00 Festeggiamenti per il 50° anniversario di San Bartolomeo al Mare

Ore 14.30-17.30 Tony’s Animazione musicale

Ore 14.30-17.30 Laboratori natalizi con la Cooperativa Diana

Ore 15.00 Distribuzione di cioccolata calda, vin brulé e panettone a cura degli Alpini di San Bartolomeo al Mare.

Ore 19.00 Chiusura degli stand

Domenica 9 dicembre

Ore 09.00 Apertura degli stand

Ore 10.30 Distribuzione di Thé caldo e panettone a cura del Centro Sociale Incontro

Ore 14.30-17.30 Tony’s Animazione musicale

Ore 14.30-17.30 Laboratori natalizi con la Cooperativa Diana

Ore 19.00 Chiusura degli stand

In entrambe le giornate sarà aperta la mostra “50 anni di San Bartolomeo al Mare”, allestita a cura di Associazione San Matteo, Cà de Puiö, Gruppo Alpini San Bartolomeo al Mare, Scuola Primaria Alba Filipponi.

Questo il programma degli eventi di San Bartolomeo al Mare:

Sabato 8 dicembre / Ore 11.00

Piazza Magnolie

50° anniversario di San Bartolomeo al Mare

Cerimonia istituzionale con la Banda Musicale di Diano Marina, presentazione Winfobox e apertura mostra “50 anni di San Bartolomeo al Mare” a cura di associazione San Matteo, Cà de Puiö, Gruppo Alpini San Bartolomeo al Mare e Scuola Primaria Alba Filipponi.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre / Ore 9.00-19.00

Piazza Magnolie

Mercatino di Natale – 15a edizione

Mercatino artigianale con articoli natalizi e idee regalo. Thè caldo, cioccolata, panettone, vin brulé, musica, animazione e laboratori natalizi. In collaborazione con Cooperativa Diana, Alpini di San Bartolomeo al Mare, Centro Sociale Incontro, Scuole elementare e materna, Operatori commerciali, Associazioni locali, hobbisti e OPI.

Sabato 22 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per Bambini

Lunedì 24 dicembre

Santa Messa di Natale

Ore 22.00 – Santuario Nostra Signora della Rovere

Ore 23.00 – Parrocchia di San Bartolomeo

Al termine della Messa, distribuzione di cioccolata calda e panettone a cura degli Alpini.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio / Ore 15.00-18.30

Chiesa Divina Misericordia

Mostra dei Presepi

Inaugurazione della mostra a cura della Parrocchia il 25 dicembre dopo la messa delle ore 10.00, apertura ore 16.30/18.30. Dal 26 al 6 gennaio ore 15.00/18.30. Il 31 dicembre ore 15.00/17.30.

Sabato 29 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per Bambini

Domenica 30 dicembre / Tutto il giorno

Mercato di Forte dei Marmi

Piazza Andrea Doria

Dal 31 dicembre al 6 gennaio / Tutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

Mercatino “Aspettando la Befana”

Mercatino di oggettistiche varie.

Lunedì 31 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Aspettando il Capodanno… dei Bambini

Musica, animazione e baby dance per i più piccoli in attesa dell’arrivo del Nuovo Anno.

Martedì 1 gennaio / Ritrovo 14.00

Piazza Torre Santa Maria

Passeggiata del Primo dell’Anno

Una passeggiata con la guida provinciale Luca Patelli, per iniziare al meglio il nuovo anno: all’aria aperta, sul nostro territorio, tra macchia mediterranea, vigneti e oliveti. Al ritorno, scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Durata 2 ore circa.

Martedì 1 gennaio / Ore 14.00-18.00

Piazza Torre Santa Maria

Brindiamo al Nuovo Anno

Musica, ballo e animazione, spumante e panettone in riva al mare per brindare insieme all’inizio del nuovo anno.

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Karibe Band Show

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Laboratorio “Aspettando la Befana”

Laboratorio tematico per bambini a cura della Cooperativa Diana.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio / Tutto il giorno

Palestra Scuole Medie – Piazza dei caduti

26° Trofeo indoor Epifania

Trofeo di tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri SBM di San Bartolomeo al Mare.