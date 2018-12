Come un’isola all’orizzonte: ecco come appare la Riviera di Ponente vista dalla Corsica

Sanremo. In tanti se lo saranno di sicuro chiesto: “I còrsi riescono a vedere la Liguria?”. Ebbene si, ma soprattutto di più. Dalla Corsica settentrionale è infatti possibile vedere oltre che la nostra regione (soprattutto il Ponente) addirittura numerose vette del basso Piemonte, come ad esempio l’Argentera, il Marguareis, il Pizzo d’Ormea o la Rocca dell’Abisso.

Dalle coste dell’isola riusciamo a vedere una parte dell’isola cioè solo i rilievi superiori a 900/1000mt di altitudine, mentre salendo di quota riusciamo a scorgere anche ciò che è nascosto dalla curvatura terrestre, quindi le rive del continente. Utilizzando la semplice formula della portata geografica (D=2,04 x (√H+√E) dove “D” è la portata, “2.04” la costante di curvatura, “H” l’altezza sul livello del mare in metri del punto osservato mentre “E” l’altezza dal punto di osservazione) siamo in grado di capire fino a che distanza possiamo vedere un oggetto sull’orizzonte. Prendendo ad esempio in considerazione l’altezza della Rocca dell’Abisso (2755mt) che si trova a circa 190km dalla località di Barcaggio (10mt), è possibile calcolare fino a che distanza può essere vista sull’orizzonte facendo D= 2.04 x (√10mt + √2755mt)= 113 miglia (nautiche) o 210km.

Sul web siamo riusciti a trovare le foto di ciò che si vede guardando a Nord da Capo Corso, più precisamente da Barcaggio. Si possono distinguere diverse vette dell’arco alpino partendo dalla Cime du Diable in territorio francese fino al monte Antoroto più a Est.

Foto da (Corsica in foto)