Chiuso centro giovanile di Taggia, indetta assemblea pubblica per parlare della riapertura

Taggia. “Siamo un gruppo di giovani che da diversi anni frequentano assiduamente il centro di aggregazione giovanile di Arma di Taggia (C.A.G “Stazione Centro”), situato nella zona delle Ex Caserme Revelli a Levà.

Da circa 10 anni il centro rappresenta per i giovani del territorio un punto di riferimento molto importante in cui potersi sentire parte di qualcosa di autentico, trascorrere i pomeriggi in compagnia e svolgere attività di ogni genere: artistiche, musicali, sportive e molto altro. Il C.A.G è per noi un luogo di svago, di condivisione e dunque di crescita.

Al momento ci troviamo in una situazione di forte disagio, in quanto, dopo la consueta pausa estiva il centro non è più stato riaperto. Per questo motivo, ci siamo mobilitati per ricevere delle risposte da parte dell’attuale amministrazione.

In questi ultimi mesi abbiamo avuto la possibilità di parlare più volte con alcuni funzionari e con l’assessore Maurizio Negroni, ricevendo risposte vaghe e poco convincenti riguardo il futuro del centro. Nonostante le continue rassicurazioni nulla è cambiato e a fine dicembre le porte del C.A.G sono ancora chiuse. Abbiamo deciso dunque di convocare un’assemblea pubblica per discutere della situazione con la cittadinanza e con l’amministrazione.

L’invito è esteso a tutti coloro abbiano a cuore le sorti di questo spazio. Invitiamo pubblicamente a questo incontro anche l’assessore Maurizio Negroni e il sindaco Mario Conio, ritenendo fondamentale la loro presenza.

L’assemblea pubblica si terrà il giorno 19 dicembre, dalle 15, presso la sede del C.A.G “Stazione Centro” situato nella zona delle Ex Caserme Revelli”.