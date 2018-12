Centro per l’Impiego, a Imperia prende il via il “Recruitment day”

Imperia. Il 12 dicembre, alle 9, presso il CPI di Imperia, in piazza Roma 2, si svolgerà un “Rectruitment Day” per nuove opportunità di tirocinio e lavoro.

Saranno inoltre illustrati i programmi europei che incentivano le esperienze di tirocinio e lavoro all’estero – Your First Eures Job- Solidarity Corps – Reactivate. Aziende del territorio selezioneranno i candidati disponibili. Per confermare la presenza, specificando la mansione interessata, inviare il cv a: imperia@cpi.alfaliguria.it

Alcune mansioni ricercate: receptionist, customer care, grafico, cameriere di sala, cameriere ai piani, personale di sala/bar, addetti pulizie, addetti cucina, addetto al telemarketing, addetto alle vendite, addetto amministrativo, geometra, ingegnere, operaio edile, carpentiere, segreteria, impiegato/a commerciale, letturisti, serramentista, addetti carico scarico, magazziniere – mulettista, elettricisti civili e industriali, idraulico, apprendista meccanico, autista pat. c trasporto merci, carrozziere/verniciatore, autista pat. e, responsabile amministrativo.