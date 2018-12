Centro di aggregazione giovanile a Taggia, alle ex caserme Revelli un’assemblea pubblica

Taggia. Grande partecipazione all’assemblea pubblica che si è tenuta lo scorso mercoledì 19 dicembre alle ex caserme Revelli, per parlare della riapertura del centro di aggregazione giovanile “Stazione Centro”. I ragazzi del Centro hanno fatto gli onori di casa, hanno accolto giornalisti, politici, genitori, educatori, insegnanti e altri cittadini che, nonostante le condizioni meteo avverse, si sono presentati per affrontare il tema delle sorti del posto. Che ricordiamo, notizia di qualche giorno fa, dovrebbe riaprire al rientro dalle vacanze di Natale e proseguire sino a giugno, con la chiusura delle scuole.

Sono intervenuti: il consigliere Napoli, Marco Ardoino di Rifondazione Comunista, due esponenti dell’ANPI, i due educatori che hanno gestito il centro fino a qualche tempo fa, diversi genitori, insegnanti, alcuni consiglieri di amministrazione della Coop. L’Ancora.

“Ci teniamo a ringraziare il sindaco Conio per averci ascoltato, per averci spiegato quali sono i problemi legati alla riapertura futura, di modo che insieme possiamo lavorare per trovare una soluzione. Ci è dispiaciuto che l’Assessore Negroni non sia venuto e comunque lo inviteremo ancora al Centro nei prossimi mesi. Siamo contenti della riapertura ma sappiamo che nulla è scontato, che molte sono ancora le difficoltà da risolvere. Per cui noi ci siamo! Il C.A.G. di Levà non deve chiudere, non può chiudere”.