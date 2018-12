Sanremo. Un nuovo soggetto politico si affaccia sulla scena matuziana, in vista delle prossime elezioni amministrative. Si tratta di un movimento civico di sinistra che, come sorta di “soci fondatori”, ha: Rifondazione Comunista, Sanremo Insieme e Sinistra Italiana.

Lontano dal Partito Democratico (sia a livello nazionale che locale) ha nel suo programma, ancora in evoluzione, tra i punti chiave: sanità, infrastrutture, trasporti, recupero del centro storico e politiche giovanili. Il prossimo 16 dicembre, al teatro Tabarin, in una conferenza stampa, verrà con tutta probabilità annunciato il candidato sindaco.

Il portavoce del movimento è il giornalista-scrittore Romano Lupi, che spiega i punti fondamentali di questo nuovo soggetto politico: “ Il progetto base di questa aggregazione è quella di dare vita a una coalizione politica che si presenti alle elezioni amministrative del 2019 a Sanremo che sia il più allargata possibile a sinistra tra le forze democratiche e le forze progressiste, vedremo domenica quanta gente verrà, chi verrà, chi interverrà al pubblico dibattito e quanti si vorranno unire a noi nella stesura del programma della lista nella scelta del candidato sindaco. Questo è un discorso completamente nuovo perché rispetto al passato non si parte da un candidato sindaco e poi si cerca di trovare attorno ad esso aggregazione, alleanza, candidati, ma si parte dal basso per far nascere un movimento che vada anche a colmare la crisi di rappresentanza che sta vivendo in questo momento la sinistra tanto a livello nazionale quanto a quello locale”.