Castelvittorio, anziano muore schiacciato dal trattore. Ecco chi è la vittima

Castelvittorio. E’ Primolino Orengo, 77 anni, l’uomo morto schiacciato da un trattore nella tarda mattinata. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’anziano era a alla guida del trattore, quando si è ribaltato nei pressi di località Succa, poco distante da Palazzo Maggiore, sulla strada provinciale 64 della val Nervia.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Quella di oggi non è la prima tragedia che colpisce la famiglia Orengo. Anni fa, in un incidente stradale, aveva perso la vita il figlio Claudio. Neopatentato, alla guida della propria auto, il giovane era morto in uno schianto in località Braie a Camporosso.