Capodanno al Museo Navale di Imperia, apertura straordinaria il primo dell’anno

Imperia. Il Museo Navale si prepara ad accogliere i visitatori in occasione del primo giorno del nuovo anno, con un’apertura straordinaria prevista per martedì 1 Gennaio 2019.

La ricca collezione di cimeli, documentazioni e reperti riguardante la vita in mare e le imprese storiche allestita negli ex Magazzini Generali di via Scarincio, sarà infatti visitabile anche durante la giornata di Capodanno dalle 15.30 alle 19.30 – oltre che negli ordinari giorni di apertura del giovedì e sabato, nei medesimi orari.

Il Museo Navale di Imperia guida il visitatore in una narrazione del complesso legame tra l’uomo e il mare, attraverso le storie delle imprese eroiche sconosciute, che hanno visto protagonisti imperiesi e non. La visita attraverso i più disparati cimeli della navigazione è arricchita da un allestimento multimediale e da un percorso di postazioni didattiche, che garantiscono un’esperienza in prima persona, con simulazioni di navigazione e quattro percorsi tematici: Il lavoro sul mare, Il viaggio per mare, La guerra sul mare, Il mare come evasione .