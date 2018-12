Capodanno a Sanremo, tutti gli eventi

Sanremo. Oggi i festeggiamenti per dire addio al 2018 e dare il benvenuto al 2019 prenderanno il via alle 18.30 al Forte di Santa Tecla con “Jazzin'”. Intrattenimento musicale “End of the year… Musicando la fine dell’anno…” di Dem’Art Società Cooperativa.

Alle 21.15, al Teatro dell’Opera del Casinò, invece, saliranno sul palco Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia che porteranno in scena “Non mi hai più detto ti amo”, mentre dalle 22.30 la serata continuerà al Roof Garden e nelle sale giochi con spettacoli di intrattenimento “Musica e Magia”.

Tutti a pian di Nave a partire dalle 22 per l’atteso concerto dei The Kolors e dalle 24 al Porto Vecchio vi sarà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio.